Νέα έργα συνολικής αξίας άνω των 108 εκατ. δολαρίων ανατέθηκαν στην INTRACOM DEFENSE (IDE) το 2025 από τη Raytheon, εταιρεία της RTX, για το σύστημα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας Patriot®.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο της IDE ως βασικού βιομηχανικού εταίρου στο πρόγραμμα, με αντικείμενο την παράδοση κρίσιμων τελικών προϊόντων που συμβάλλουν στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, τη διαθεσιμότητα και τη μακροχρόνια υποστήριξη του Patriot, στο πλαίσιο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας της Raytheon.

Η αύξηση των νέων αναθέσεων αποδίδεται στην εμπιστοσύνη που, όπως αναφέρεται, δείχνει η Raytheon στη σταθερή απόδοση της IDE και στη συνέπεια ως προς την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ταχύτητα ανταπόκρισης, καθώς και στην ικανότητά της να υποστηρίζει αυξημένες ανάγκες σε ρυθμούς και δυνατότητες παραγωγής.

Η IDE σημειώνει ότι, ως ελληνική αμυντική εταιρεία με διεθνές αποτύπωμα, αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες και προηγμένες υποδομές παραγωγής, υποστηρίζοντας εθνικά αμυντικά προγράμματα και διεθνείς πρωτοβουλίες στον χώρο της άμυνας.

Προσθέτει ότι, μέσω επενδύσεων σε εγκαταστάσεις, παραγωγικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο Ελληνικό επιστημονικό προσωπικό, ενισχύει την εγχώρια βιομηχανική βάση, ανταποκρινόμενη στη διεθνώς αυξανόμενη ζήτηση για αμυντική παραγωγή, ως προμηθευτής και συνεργάτης αμυντικών οργανισμών.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, η INTRACOM DEFENSE ανέλαβε, ως κύριος ανάδοχος, έργο του NATO Accelerating Interoperability and Standardization (AIS) Fund με αντικείμενο την τυποποίηση των Μη Επανδρωμένων Σκαφών Επιφανείας (USVs).