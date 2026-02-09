Η INTRACOM DEFENSE (IDE) αναλαμβάνει, ως κύριος ανάδοχος, έργο του NATO Accelerating Interoperability and Standardization (AIS) Fund με αντικείμενο την τυποποίηση των Μη Επανδρωμένων Σκαφών Επιφανείας (USVs).

Το έργο έχει τίτλο «Unmanned Surface Vehicles (USV) Standardization: Current Status and Future Outlook» και εστιάζει στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και στη διαμόρφωση προτάσεων για τα μελλοντικά βήματα τυποποίησης. Στόχος είναι να υποστηριχθούν οι προσπάθειες του ΝΑΤΟ για επιτάχυνση της διαλειτουργικότητας και της εναρμόνισης απαιτήσεων, διαδικασιών και τεχνικών προδιαγραφών που σχετίζονται με τα USVs.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών και εισηγήσεων προς το ΝΑΤΟ, καθώς και συστάσεις για συνεργασία με εξωτερικούς Οργανισμούς Ανάπτυξης Προτύπων (Standards Developing Organizations, SDOs) και τη βιομηχανία.

Για την υλοποίηση του έργου, η IDE συνεργάζεται με την DEFENCE STANDARDIZATION ADVICE P.C. (DEFSTAND), με αντικείμενο τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ζητήματα τυποποίησης και διαλειτουργικότητας, και με την ASTM International, διεθνή οργανισμό ανάπτυξης και διάθεσης προτύπων.

Με αφορμή την ανάθεση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της IDE, Γεώργιος Τρουλλινός, δήλωσε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την IDE η επιλογή της από το NATO, ως Κύριο Ανάδοχο ενός έργου που αφορά σε έναν τεχνολογικό τομέα υψηλής στρατηγικής σημασίας διεθνώς, αυτόν των USVs, έχοντας ήδη από το 2019 αναπτύξει, σε συνεργασία με άλλες ελληνικές εταιρείες το πρώτο Ελληνικό USV».