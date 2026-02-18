Με βόρειους ανέμους και αισθητή ψύχρα θα κυλήσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου, Νίκου Καντερέ, ενώ δεν αναμένεται να υπάρξουν εμπόδια τόσο για την έξοδο όσο και για το πέταγμα του χαρταετού, αλλά και για την επιστροφή των εκδρομέων.

Όπως αναφέρει, μετά τη χθεσινή μεταβολή του καιρού από την προτελευταία ψυχρή επιφάνεια του μήνα, η οποία έδωσε βροχές από 15 έως 35 χιλιοστά και στις περισσότερες περιοχές κάτω από 10 χιλιοστά, σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι η αρκετή ηλιοφάνεια και οι γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες.

Την Παρασκευή, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα μας επηρεάσει η τελευταία ψυχρή επιφάνεια του Φεβρουαρίου. Αυτή θα συνοδευτεί από ανάλογες βροχοπτώσεις, ενώ αρχικά θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί νοτιάδες. Από το Σάββατο οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι βροχές και οι καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή και κυρίως την Καθαρή Δευτέρα, οι ώρες ηλιοφάνειας θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Οι συνθήκες αυτές θα είναι ιδανικές για το πέταγμα του χαρταετού, με τον καιρό να ευνοεί τόσο τις υπαίθριες δραστηριότητες όσο και την επιστροφή των εκδρομέων, τόσο στη θάλασσα όσο και στη ξηρά, η οποία αναμένεται να γίνει χωρίς προβλήματα.

Ο μετεωρολόγος κάνει και σύγκριση με τον καιρό της περσινής χρονιάς, σημειώνοντας ότι τις ίδιες ημέρες, από 19 έως 23 Φεβρουαρίου 2025, επικράτησε κακοκαιρία με ισχυρή ψυχρή εισβολή. Ενδεικτικά αναφέρει πως οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είχαν κατρακυλήσει στους 7 και 8 βαθμούς αντίστοιχα, ενώ ιδιαίτερα χαμηλές ήταν και οι ελάχιστες τιμές.