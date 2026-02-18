Στο… «κόκκινο» βρίσκονται οι αρχές στη Σερβία, καθώς τα επικείμενα ντέρμπι ανάμεσα στον Ερυθρός Αστέρας και την Παρτιζάν σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ έχουν πυροδοτήσει νέο κύμα βίαιων συγκρούσεων μεταξύ των οπαδών των δύο συλλόγων.

Η αρχή έγινε στη Νις, που φιλοξενεί το Final 8 του Κυπέλλου μπάσκετ. Εκεί σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια ανάμεσα στους Delije και τους Grobari, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων, οι οποίοι παραμένουν νοσηλευόμενοι, καθώς και τη σύλληψη αρκετών εμπλεκομένων.

Ωστόσο, η ένταση δεν περιορίστηκε στη Νις. Σοβαρά επεισόδια καταγράφηκαν και στο Βελιγράδι, όπου οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάκησαν άγρια σε πάρκο της πόλης, κάνοντας χρήση ξύλων και φωτοβολίδων, σε σκηνές που παραπέμπουν σε οργανωμένη σύγκρουση.

Τα ντέρμπι του Σαββατοκύριακου

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο «αιώνιοι» του σερβικού αθλητισμού αναμένεται –εκτός απροόπτου– να τεθούν αντιμέτωποι δύο φορές μέσα σε λίγες ημέρες. Η αρχή γίνεται το Σάββατο στη Νις, με τον τελικό του Κυπέλλου μπάσκετ, ενώ την Κυριακή ακολουθεί το ποδοσφαιρικό ντέρμπι στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα, το Στάδιο Ράικο Μίτιτς.

Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, υπό τον φόβο νέας κλιμάκωσης της βίας, σε ένα από τα πιο «ηλεκτρισμένα» ντέρμπι της Ευρώπης.