Στα 66 του χρόνια ο άλλοτε τεχνικός των Πειραιωτών έχει κάνει νέα αρχή στην Λίγκα της γειτονικής μας Σερβίας.

Πέρασε ήδη το πρώτο διάστημα του Τάκη Λεμονή στη Σερβία και στον πάγκο της Ραντνίσκι Νις. Ο 66χρονος κατάφερε στα πρώτα πέντε παιχνίδια να έχει συνολικά τρεις νίκες ενώ ένα ματς έληξε ισόπαλο. Η Ραντνίσκι έφτασε στο να σκαρφαλώσει στην 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα (από τις 16 ομάδες) και στο να βρίσκεται στο -3 από την πρώτη 8άδα που οδηγεί στα play offs πρωταθλητή.

Επτά αγωνιστικές να απομένουν για την κανονική διάρκεια και ενώ με τον πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού στον πάγκο της η Ραντνίσκι έκανε 3 νίκες ενώ πριν είχε 4 σε 19 αγώνες. Μετά το ντεμπούτο με ήττα από την Νόβι Πάζαρ (0-1), η σέρβικη ομάδα έκανε ένα σερί, το καλύτερο στη φετινή σεζόν αφού νίκησε τη Ζελέζ (1-0), τη Ραντνίσκι 1923 (2-1) και την Ναπρεντάκ (4-2) και ενώ πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας από την Παρτιζάν στην έδρα της (0-0).