Κάστρο, οχυρό, παλάτι και φυλακή, το Akershus στο Όσλο αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της νορβηγικής ιστορίας, που συνυπάρχει με θρύλους και ψιθύρους, κάνοντας την επίσκεψη σε αυτό μια πραγματικά μοναδική εμπειρία.

Χτισμένο στα τέλη του 13ου αιώνα από τον βασιλιά Χάακον Ε΄, το Akershus σχεδιάστηκε εξαρχής ως το κύριο αμυντικό οχυρό της πρωτεύουσας. Απέκρουσε πολιορκίες, έζησε βασιλικά συμπόσια, μετατράπηκε σε φυλακή, φιλοξένησε σημαντικές κρατικές τελετές και είδε την πόλη να αλλάζει και να μεγαλώνει γύρω του.

Παρά τις εκατοντάδες ανακαινίσεις που γνώρισε μέσα στους αιώνες, η πέτρινη σιλουέτα του παραμένει αναλλοίωτη, σαν ένας σιωπηλός φρουρός που καταγράφει την πορεία του έθνους.

Ωστόσο, πέρα από την ιστορική του σημασία, το κάστρο έχει μία ακόμα, πιο μυστηριώδη φήμη: θεωρείται από πολλούς το πιο στοιχειωμένο μέρος στη Νορβηγία. Οι ιστορίες που το συνοδεύουν φαίνεται να έχουν τις ρίζες τους τόσο στους αιώνες πολιορκιών όσο και στη σκοτεινή περίοδο που λειτούργησε ως φυλακή. Δεν είναι λίγοι οι ντόπιοι που ορκίζονται ότι, αν επισκεφθεί κανείς το Akershus αργά το απόγευμα, μπορεί να νιώσει την ανεξήγητη ψύχρα που κατεβαίνει από τους πύργους του.

Ανάμεσα στις πιο διάσημες υπερφυσικές φιγούρες είναι το Malcanisen, ένα δαιμονικό μαύρο σκυλί που -σύμφωνα με τον θρύλο- εμφανίζεται στις πύλες του φρουρίου. Όποιος δει το τρομακτικό αυτό πλάσμα, λένε, ότι επακολουθούν δυσάρεστα γεγονότα. Άλλοι μιλούν για την γυναίκα χωρίς πρόσωπο, μια θολή γυναικεία μορφή που περιπλανιέται στους διαδρόμους και στους κήπους του κάστρου, ντυμένη με παλιά νορβηγικά ενδύματα, χωρίς όμως κανένα χαρακτηριστικό στο πρόσωπό της. Η παρουσία της λέγεται πως συνοδεύεται από απόλυτη σιωπή -μια αντίθεση με τους συνήθως πολυσύχναστους χώρους του κάστρου.

Σήμερα, το Akershus έχει μεταμορφωθεί σε έναν από τους πιο ελκυστικούς χώρους επίσκεψης στο Όσλο. Τα τείχη και οι πύργοι προσφέρουν εξαιρετική θέα στον κόλπο, ενώ το εσωτερικό του κάστρου φιλοξενεί μουσεία, εκθέσεις και αίθουσες που αφηγούνται την πορεία της Νορβηγίας από τον Μεσαίωνα μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

