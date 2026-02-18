Με αιχμή τις διεθνείς αγορές και στόχο να διευρύνει το αποτύπωμά της πέρα από τα παραδοσιακά «κάστρα» της Ευρώπης, η βορειοελλαδίτικη βιομηχανία τροφίμων Αφοί Χαΐτογλου ΑΒΕΕ ανεβάζει τον πήχη για το 2026, επενδύοντας σε εξωστρέφεια και νέες κατηγορίες προϊόντων. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι εξαγωγές κατέγραψαν άνοδο 3,5% σε σχέση με το 2024 ξεπερνώντας τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA της περσινής χρονιάς ανήλθαν σε 11 εκατ. ευρώ.

Η εξωστρέφεια αποτελεί κεντρικό πυλώνα της Αφοί Χαΐτογλου, με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν στο 53% της δραστηριότητας με παρουσία σε αγορές όπως ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Πολωνία και Γερμανία, αξιοποιώντας, σύμφωνα με τη διοίκηση, τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις για την ενίσχυση δικτύων και συνεργασιών.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός επεκτείνεται προς Ιαπωνία και Κορέα, με στόχο να ανοίξει δρόμους για προϊόντα όπως ταχίνι, παστέλι και μαρμελάδα.

Προϊοντικό μείγμα: Το ταχίνι «οδηγεί», ο χαλβάς διατηρεί εποχικότητα

Στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με τη διοίκηση, το ταχίνι αντιστοιχεί στο 30% και ο χαλβάς στο 20%, με την εποχικότητα του χαλβά να παραμένει ισχυρός παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση.

Εξίσου δυναμική είναι η πορεία του φυστικοβούτυρου, το οποίο εμφανίζει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και αυξανόμενη αποδοχή από το καταναλωτικό κοινό.

Παράλληλά, η εταιρεία δίνει έμφαση στη «μαλακή» διείσδυση μέσω μικρότερων συσκευασιών και μερίδων, τόσο για τον χαλβά όσο και για προϊόντα που μπορούν να αποκτήσουν πιο σταθερή κατανάλωση μέσα στη χρονιά.

Νέα λανσαρίσματα και premium τοποθέτηση στη μαρμελάδα

Η διοίκηση εστιάζει στη διεύρυνση της γκάμας, με νέες εκδοχές χαλβά, όπως προϊόντα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας και αντίστοιχες προτάσεις, καθώς και επιλογές σε μερίδα, που στοχεύουν σε ευκολία κατανάλωσης και μεγαλύτερη συχνότητα αγοράς. Στη μαρμελάδα, το premium βάζο χαρακτηρίζεται ως δυνατή κατεύθυνση για αγορές του εξωτερικού, ενώ η παραγωγή σε μερίδα ενισχύει την παρουσία σε σημεία κατανάλωσης όπου ο καταναλωτής δοκιμάζει και «μετρά» πιο άμεσα τη σχέση ποιότητας και τιμής.

Κόστη και ενέργεια: Επενδύσεις που καλύπτουν περίπου το 50%

Στο πεδίο του κόστους, η ενέργεια περιγράφεται ως πιο σταθερή σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, ενώ η εταιρεία προχωρά σε επενδύσεις ΑΠΕ. Την διετία 2024-2025 το σύνολο των επενδύσεων ανήλθε στα 3,6 εκατ. ευρώ και αφορούσε κυρίως την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα την κάλυψη του 50% των αναγκών της εταιρείας σε ενέργεια.

ΗΠΑ: Ο δασμός 15% ως παράγοντας αβεβαιότητας

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εξέλιξη των δασμών στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Λευτέρη Χαΐτογλου να εκφράζει επιφύλαξη για τον βαθμό στον οποίο οι νέοι δασμοί ενδέχεται να επηρεάσουν τη συνολική πορεία των μεγεθών. Όπως ανέφερε σε δημοσιογραφική εκδήλωση, οι δασμοί της τάξης του 15% δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον, του οποίου οι επιπτώσεις δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί. Ο ίδιος σημείωσε ότι «οι δασμοί δεν βοηθάνε, αλλά δεν είναι και καταστροφικοί για εμάς».

«Μια Καθαρά Δευτέρα κι έναν καιρό»

Με αφορμή τη φετινή Καθαρά Δευτέρα, ο Μακεδονικός Χαλβάς δημιούργησε ένα παραμύθι: ο μικρός Οδυσσέας και η παρέα του χάνουν τον χαρταετό τους στην καρυδιά ενός αυστηρού γείτονα, ώσπου μια απρόσμενη καλοσύνη γεφυρώνει τις αποστάσεις.

Στο katharadeftera.gr οι επισκέπτες βρίσκουν το παραμύθι, οδηγίες κατασκευής χαρταετού, tips για πέταγμα και διαγωνισμό με δώρα προϊόντα. Παράλληλα, η εταιρεία στηρίζει τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, καλύπτοντας το κόστος για παιδικά ηχητικά βιβλία και βιβλία παιδικής λογοτεχνίας σε γραφή Braille.