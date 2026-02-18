«Η Ελλάδα του 2030 έχει κρίσιμα στοιχήματα μπροστά της και μια κυβέρνηση της ΝΔ αποτελεί την θετική λύση που εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» στο ACTION24.

«Είμαστε η λαϊκή παράταξη που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και αποτελεί την πιο θετική και δυναμική πρόταση για το μέλλον της πατρίδας μας», επεσήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας ότι η αντιπολίτευση «είναι κατακερματισμένη, χωρίς σοβαρή εναλλακτική πρόταση».

Αναφορικά με την πρόσφατη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας και την συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν τόνισε πως «η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση με την Τουρκία είναι αυτή της στρατηγικής υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων με βάση το διεθνές δίκαιο, προς όφελος του λαού και της πατρίδας μας. Ο διάλογος είναι πάντα χρήσιμος και η Ελλάδα εισήλθε σε αυτόν χωρίς συνθήκες αδυναμίας, αλλά με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, πιο ισχυρή οικονομία, με αυτοπεποίθηση και χωρίς φοβικό σύνδρομο».

Ο υπουργός ρωτήθηκε και για την στάση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή την συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. «Δεν θεωρώ ότι όταν υπάρχει διάλογος ανάμεσα σε δύο κράτη, τα οποία έχουν μία σειρά διαφορές, ο ένας αποδέχεται και νομιμοποιεί τις απόψεις και τις θέσεις του άλλου. Ο διάλογος είναι διάλογος. Η κυβέρνηση μας υπερασπίζει το εθνικό συμφέρον. Σέβομαι την πορεία και την προσφορά του κ. Σαμαρά, ο οποίος έχει υπάρξει αρχηγός της ΝΔ και Πρωθυπουργός της Ελλάδας, σε μία κυβέρνηση σε πολύ δύσκολους καιρούς με πολύ θετικά αποτελέσματα για τη διάσωση της χώρας. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια μεγάλη αποστασιοποίηση, θα ήθελα να ξανασκεφτεί μια σειρά ζητήματα γιατί ψυχικά και συναισθηματικά ο κόσμος της ΝΔ τον αντιμετωπίζει ως έναν άνθρωπο της παράταξης μας και πιστεύω ότι στην πραγματικότητα οι αληθινές πολιτικές διαφορές είναι πιο περιορισμένες από αυτές που κάποιοι νομίζουν».

Με αφορμή τις συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-HelleniQ Energy για τους υδρογονάνθρακες ανέφερε πως «η χώρα μας ακολουθεί μια εθνική στρατηγική για να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο για την ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, κάτι που ενισχύει την ασφάλεια και την δύναμη της πατρίδας μας. Η κυβέρνηση προχωράει με μέθοδο και σχέδιο, ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει πόλο σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή».

Δημιουργούμε, μαζί με την αγορά, νέα καθεστώτα στον Αναπτυξιακό, το 2026

Αναφορικά με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως το βάρος πέφτει στη βιομηχανία και τις νέες τεχνολογίες. Στα δύο πρώτα καθεστώτα – μεταποίηση και Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης – 112 επενδυτικά σχέδια θα λάβουν ενίσχυση 290 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας 1.600 θέσεις εργασίας. Όπως δήλωσε μάλιστα «τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα των αξιολογήσεων μέσα σε 90 ημέρες».

Υπογράμμισε επίσης πως «μαζί με την αγορά δημιουργούμε νέα καθεστώτα μέσα στο 2026. Θα επαναλάβουμε τη μεταποίηση και τις παραμεθόριες περιοχές και θα έχουμε ακόμα καθεστώς για την εξωστρέφεια, τις σύγχρονες τεχνολογίες και το ΑΙ που πρέπει να γίνει κτήμα της μικρομεσαίας επιχείρησης, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την αγροδιατροφή». Παράλληλα, επισήμανε πως «δίνουμε κίνητρα για συνενώσεις και στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις».

Για την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα εργαλεία στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι «η ελληνική οικονομία κινείται με αναπτυξιακούς ρυθμούς άνω του μέσου όρου της Ευρωζώνης, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 36% και επίκειται νέα αύξηση, ενώ έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας και έχει μειωθεί η ανεργία, κυρίως των νέων ανθρώπων. Αυτή είναι εθνική πολιτική» είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στην απώλεια της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, λέγοντας πως «ήταν μια φωτισμένη γυναίκα, με προσφυγικές ρίζες, που συμμετείχε στην εθνική αντίσταση, με σπουδαία παγκόσμια ακαδημαϊκή διαδρομή. Μια ριζοσπαστική και εθνική φωνή που θα λείψει σε όλους τους Έλληνες και που η ζωή της αξίζει να μελετηθεί από όλους, όσοι μετέχουν στην πολιτική ζωή ως υπόδειγμα προόδου και αριστείας».