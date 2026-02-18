Ο πρόεδρος της Σαχτάρ, Ρινάτ Αχμέτοφ, ανακοίνωσε δωρεά ύψους 10 εκατομμυρίων ουκρανικών χρίβνια (περίπου 231.000 δολάρια) προς τον σκελετονίστα Βλάντισλαβ Χερασκέβιτς, μετά τον αποκλεισμό του από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο 27χρονος αθλητής αποκλείστηκε από τη διοργάνωση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων επειδή επέλεξε να φορέσει «κράνος μνήμης», τιμώντας συναθλητές του που έχασαν τη ζωή τους μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έκρινε ότι το μήνυμα παραβίαζε τους κανονισμούς περί πολιτικής έκφρασης εντός του αγωνιστικού χώρου. Η προσφυγή του αθλητή στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο απορρίφθηκε, με το ειδικό (Ad Hoc) τμήμα του δικαστηρίου να αποφασίζει ότι οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν ήταν «εύλογοι και αναλογικοί».

Η στήριξη από τη Σαχτάρ

Η Σαχτάρ ανακοίνωσε ότι ο Αχμέτοφ προσέφερε στον αθλητή –μέσω του ιδρύματός του– ποσό ίσο με εκείνο που θα λάμβανε αν κατακτούσε το χρυσό μετάλλιο. Στόχος της δωρεάς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι να στηρίξει «τον αγώνα του για το δικαίωμα στη μνήμη και την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ουκρανίας στη διεθνή σκηνή».

«Ο Βλαντ Χερασκέβιτς στερήθηκε την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όμως επιστρέφει στην Ουκρανία ως αληθινός νικητής», ανέφερε ο Αχμέτοφ μέσω της ιστοσελίδας της ομάδας. «Ο σεβασμός και η υπερηφάνεια που κέρδισε από τους Ουκρανούς είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Παράλληλα, θέλω να έχει την ενέργεια και τους πόρους για να συνεχίσει την αθλητική του καριέρα, αλλά και τον αγώνα για την αλήθεια, την ελευθερία και τη μνήμη όσων έδωσαν τη ζωή τους για την Ουκρανία». Θα είναι ένα ποσό περίπου στα 231.000 δολάρια.

Η κατάσταση της ομάδας

Η Σαχτάρ δεν έχει αγωνιστεί στο γήπεδό της, την Ντονμπάς Αρένα, από το 2014, όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία και ξέσπασε πόλεμος στην ανατολική Ουκρανία. Σήμερα δίνει τους αγώνες του ουκρανικού πρωταθλήματος στο Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, ενώ τα εντός έδρας παιχνίδια της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν φιλοξενηθεί σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας, αλλά και στην Πολωνία και τη Γερμανία. Τη φετινή σεζόν, η Σαχτάρ αγωνίζεται στο Κόνφερενς Λιγκ στο γήπεδο της Βίσλα Κρακοβίας και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της ουκρανικής Λίγκας.