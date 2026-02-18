Η Κατερίνα Μπιλάλη υποδύεται τη Νόρα στην παράσταση «Nora: The Hell’s House», προσεγγίζοντας τον ρόλο όχι ως σύμβολο, αλλά ως μια γυναίκα που τολμά να πράξει και να αναλάβει το τίμημα των επιλογών της. Με βαθιά ανθρώπινη και πολιτική ματιά, δίνει φωνή σε μια Νόρα που συνομιλεί με το σήμερα, θέτοντας στο επίκεντρο την επιθυμία, την ευθύνη και την ανάγκη για κίνηση πέρα από τα όρια της πατριαρχίας.

Η «Nora: The Hell’s House» είναι εμπνευσμένη από το έργο «Νόρα ή Το Κουκλόσπιτο» του Χένρικ Ίμπσεν, σε δημιουργικό διάλογο με τον «Φάουστ» του Γκαίτε. Λίγο πριν την πρεμιέρα στις 5 Μαρτίου στο Bios, η Κατερίνα Μπιλάλη μίλησε στο Newsbeast.

– Στην παράσταση, υποδύεστε τη Νόρα, μια γυναίκα που θα ήταν το πρότυπο για τις σημερινές γυναίκες. Μέσα στο έργο, η ίδια τολμά να ενεργήσει δυναμικά από αγάπη και ανάγκη για ζωή. Ποια είναι η δική σας ερμηνεία για αυτά τα κίνητρα;

Στη δική μας ανάγνωση της Ιψενικής Νόρας, η ηρωίδα δεν ενεργεί από ρομαντική αυτοθυσία αλλά από μια βαθιά ανάγκης συναισθηματικής και υπαρξιακής επιβίωσης. Η πλάστιγγα μεταξύ της ανάγκης για αγάπη και της ανάγκης για ζωή, γέρνει προς τη ζωή. Και αυτό γιατί η αγάπη που της έχουν μάθει προϋποθέτει τη σιωπή.

– Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν προσεγγίσατε τη Νόρα μέσα από το «Nora: The Hell’s House»;

Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να υπερασπιστώ τις αντιφάσεις στον χαρακτήρα της, να αναδείξω το μέτρο της συνενοχής της σε ένα σύστημα που την κακοποιεί, την φυλακίζει και τη θέλει να μείνει ένα πλάσμα α- λογο.

– Στο τέλος, η Νόρα φεύγει. Τι σηματοδοτεί για εσάς προσωπικά αυτό το «κλείσιμο της πόρτας» στην παράσταση;

Το κλείσιμο της πόρτας είναι η έξοδος προς την ελευθερία, τον αυτοκαθορισμό. Είναι ένα χαστούκι στο πατριαρχικό σύστημα που ακυρώνει τη γυναικεία φωνή. Είναι μια πράξη ευθύνης απέναντι στον εαυτό, η οποία είναι πάνω από οποιαδήποτε επαναστατική πράξη γιατί είναι μια δύσκολη επιλογή. Η Νόρα δεν φεύγει, επειδή σταματάει να αγαπά. Φεύγει γιατί αρχίζει να αγαπάει την εαυτή της ως υποκείμενο.

– Ποια ήταν η πιο απαιτητική σκηνή κατά τη διάρκεια των προβών;

Η σιωπή της Νόρας πριν την τελική ρήξη χρειάζεται ακρίβεια και μια εσωτερική μετατόπιση, έτσι ώστε να μεταδοθούν και να προσληφθούν οι πιο λεπτές συναισθηματικές αποχρώσεις. Η αλήθεια είναι ότι ως Κατερίνα μού είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιδρώ στη λεκτική και σωματική βία, όπως η Νόρα, στο μεγαλύτερο μέρος του έργου, όπου αποδέχεται προσβολές και υποτιμητικά σχόλια.

– Ποια πτυχή του θεάτρου (υποκριτική, μετάφραση, διδασκαλία, έρευνα) σας συναρπάζει περισσότερο και γιατί;

Όλα αυτά που ασχολούμαι τα έχω επιλέξει ως κομμάτια ενός παζλ, που απεικονίζει το θέατρο. Πρώτα από όλα, όμως, θεωρώ τον εαυτό μου ηθοποιό γιατί είναι συναρπαστική η στιγμή που η θεωρία συναντά το σώμα πάνω στη σκηνή και η ιδέα γίνεται πράξη και εκτίθεται.

– Και τέλος, ποια είναι η προσωπική σας άποψη για τη δύναμη της τέχνης ως «καθρέφτη της κοινωνίας»;

Η τέχνη δεν καθρεφτίζει, αναπαράγει παραμορφώνοντας ελαφρώς την εικόνα, έτσι ώστε να δούμε αυτό που έχουμε συνηθίσει να μην βλέπουμε. Μας θέτει ερωτήματα, μας βγάζει από τον άξονά μας και αυτή η αποσταθεροποίηση είναι πολιτική πράξη.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Η παράσταση διατηρεί τρία πρόσωπα: τη Νόρα, τον Τόρβαλντ και τον Κρόγκσταντ. Ο Κρόγκσταντ επανερμηνεύεται ως μια μεφιστοφελική μορφή, όχι ως φορέας κακού, αλλά ως καταλύτης που αποκαλύπτει τις αλήθειες και ωθεί τους ήρωες στη δράση. Το γνώριμο αστικό σαλόνι του «Κουκλόσπιτου» μετατρέπεται σε πεδίο φιλοσοφικής σύγκρουσης, όπου η σταθερότητα αντιπαρατίθεται με την ανάγκη για αλλαγή.

Η Νόρα δεν παρουσιάζεται ως σύμβολο ή ηρωίδα, αλλά ως άνθρωπος που τολμά να πράξει. Παρότι εγκλωβισμένη στον ρόλο της συζύγου και της μητέρας, προχωρά σε μια επιλογή που γεννιέται από αγάπη και ανάγκη για ζωή. Η πράξη της πλαστογραφίας προσεγγίζεται ως μια «φαουστική» υπέρβαση: μια συνειδητή παραβίαση του νόμου στο όνομα της επιθυμίας. Απέναντί της, ο Τόρβαλντ εκπροσωπεί μια ηθική ακινησίας και προσκόλλησης στην τάξη πραγμάτων της πατριαρχικής κοινωνίας.

Συντελεστές

Ανασυγγραφή – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Κυριακού

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Κατερίνα Μπιλάλη

Μουσική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυριακού

Φωτογραφίες: Φανή Τουμπουλίδου

Διανομή:

Κατερίνα Μπιλάλη (Νόρα)

Κωνσταντίνος Κυριακού (Τόρβαλντ)

Γιώργος Κασαπάκης (Κρόγκσταντ)

Πού: Θέατρο Bios.Πειραιώς 84, Πειραιώς 84 & Σαλαμίνος, τηλέφωνο: 2103425335

Πότε: Από Πέμπτη 5 Μαρτίου έως Κυριακή 5 Απριλίου

Διάρκεια: 85΄ (χωρίς διάλειμμα)

Ημέρες και ώρες: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:00

Εισιτήρια: 18€ (γενική είσοδος), 12€ (μειωμένο), 8€ (ατέλειες ηθοποιών, σκηνοθετών)

Προπώληση: bios.gr