Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Γαλάτσι, όταν ένα αυτοκίνητο αναποδογυρίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, που το όχημα «σηκώθηκε» και κατέληξε αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ANT1, παρά το ατύχημα, ο οδηγός είχε μόνο λίγες γρατζουνιές και κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα, επιβιβαζόμενος στο ασθενοφόρο χωρίς τη βοήθεια διασωστών. Εκτιμάται ότι πιθανή αιτία της απώλειας ελέγχου ήταν η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.