Στη φυλακή οδηγείται ο άνδρας που είναι γνωστός ως «συλλέκτης – κακοποιητής ζώων του Μοσχάτου» και τού επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, επειδή είχε να ζουν σε άθλιες συνθήκες συνολικά 58 υποσιτισμένες γάτες.

Η αυλαία έπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου στη Νάξο. Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του: 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος οδηγείται πλέον στη φυλακή, δίνοντας τέλος σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει οργή και αγανάκτηση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο ίδιος εμφανίστηκε απολογητικός, ισχυριζόμενος ότι «αγαπάει τα γατάκια και θέλει μόνο το καλό τους».

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η υπόθεση που οδήγησε σήμερα στην καταδίκη του κατηγορούμενου, είχε ξεκινήσει ύστερα από καταγγελίες φιλόζωων στη Δονούσα. Με εντολή του εισαγγελέα Αιγαίου, κ.Τσορμπατζόγλου, οργανώθηκε επιχείρηση σύλληψης του άνδρα, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές ως ο «συλλέκτης–κακοποιητής ζώων του Μοσχάτου».

Το όνομά του είχε έρθει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα το 2019, όταν η αστυνομία —μετά από έντονη δυσοσμία που είχε αναφερθεί από γείτονες— πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του. Εκεί εντόπισε 11 σκελετωμένα σκυλιά και 20 γάτες σε άθλια κατάσταση μέσα σε ένα σκοτεινό υπόγειο, καθώς και θηλιές και άλλα αντικείμενα που παρέπεμπαν σε κακοποίηση ζώων.

Στη Δονούσα, η κατάσταση αποδείχθηκε εξίσου συγκλονιστική. Οι αρχές βρήκαν περίπου 58 γάτες στοιβαγμένες σε ένα άθλιο, σκοτεινό και βρώμικο δωμάτιο, χωρίς τις βασικές συνθήκες υγιεινής και φροντίδας.