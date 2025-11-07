Με ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 26 εκατοστών, η 49χρονη από το Αγρίνιο επιτέθηκε και τραυμάτισε στο πρόσωπο και στους ώμους τον 79χρονο πατέρα της. Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στο Αγρίνιο, με τον ηλικιωμένο να καλεί το «100» και να ζητά βοήθεια.

Επί τόπου έφτασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Αγρινίου, οι οποίοι προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον 79χρονο μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο για να νοσηλευτεί.

Η 49χρονη παρέμεινε στο σημείο, ενώ μετά τον σχηματισμό δικογραφίας από την ΥΔΕΕ Αγρινίου, σε βάρος της συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το μαχαίρι ως πειστήριο του εγκλήματος.