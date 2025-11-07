Ένα σοβαρό περιστατικό κινητοποίησε τις Αρχές τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 7/11 στο κέντρο του Αγρινίου.

Ηλικιωμένος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σταθμό του ΕΚΑΒ, καθότι τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο που φέρεται να δέχτηκε από την 49χρονη κόρη του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το agriniopress.gr.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή της, ενώ περισυνέλεξαν και ένα μαχαίρι. Η ζωή του 79χρονου δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.

Ενεργούνται οι σχετικές έρευνες για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.