Έκλεισε ο κύκλος των απολογιών των κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή.

Πριν από λίγο ολοκλήρωσε την απολογία του ο κατηγορούμενος ο οποίος νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό όπου τον επισκέφθηκαν ανακριτής και εισαγγελέας .

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ελεύθεροι από το ανακριτικό γραφείο έφυγαν μετά τις απολογίες τους συνολικά 23 κατηγορούμενοι ενώ η πρώην σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν συνολικά 13 πρόσωπα μεταξύ αυτών και οι κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην υπόθεση.