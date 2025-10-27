Σοβαρά επεισόδια σημάδεψαν το ντέρμπι του δευτέρου ομίλου της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας, που διεξήχθη το απόγευμα της Κυριακής στο γήπεδο Σαραβαλίου, στην Πάτρα, ανάμεσα στην Πάτρα 2005 και την ΑΕ Αιγίου. Η ένταση ξέφυγε από τα όρια του αγωνιστικού χώρου, δημιουργώντας σκηνές βίας που ανάγκασαν τις αρχές να επέμβουν με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι συγκρούσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά μεταφέρθηκαν και στις εξέδρες, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών ατόμων και την οριστική διακοπή του αγώνα από τους διαιτητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική ένταση ξεκίνησε περίπου στο 60ό λεπτό, όταν δύο ποδοσφαιριστές των αντιπάλων ομάδων ήρθαν σε σύγκρουση. Ο ένας από αυτούς φέρεται να κάλεσε τα αδέλφια του για ενίσχυση, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει πλήρως. Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές, ενώ συνολικά τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο πιο σοβαρά ένας οπαδός της ΑΕ Αιγίου που υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατεύσει το ανήλικο παιδί του. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου οι γιατροί του έκαναν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και σχεδιάζουν στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ παραμένει υπό παρακολούθηση εκτός κινδύνου.

Στο πλαίσιο των ερευνών της Ασφάλειας Πατρών, πραγματοποιήθηκαν πέντε συλλήψεις. Σύμφωνα με το tempo24, έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα άτομα που συμμετείχαν στις συγκρούσεις. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται άτομα γνωστά στις αρχές, ενώ φέρεται ότι ένα από αυτά συνδέεται με παίκτη της γηπεδούχου ομάδας, ο οποίος είχε ήδη συλληφθεί.