Η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε, υποστηρίζει ότι υπάρχουν κι άλλοι δράστες που ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί η συμμετοχή τους στο διπλό έγκλημα που συντάραξε τη Μεσσηνία.

Με δηλώσεις της στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», η ανιψιά του 68χρονου δεν έχει πειστεί ότι οι 22χρονοι απλώς αποφάσισαν μια μέρα να του αφαιρέσουν τη ζωή από την Αθήνα.

Αναφορικά τη σχέση του 68χρονου με τον ανιψιό του η δικηγόρος είπε: «Είχε καλές σχέσεις και βοηθούσε τους πάντες. Με κάποιους ερχόταν πιο κοντά, με άλλους απομακρυνόταν. Επηρεαζόταν εύκολα. Όταν έγινε η πρ΄ψωτη επίθεση φοβήθηκε και κλείστηκε στον εαυτό του. Δεν ήταν γελαστός, όπως ήταν. Τότε απομακρύνθηκε από την ανιψιά του».