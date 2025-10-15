Σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια για τα αδικήματα της απόπειρας δολοφονίας των δύο εργαζομένων που τραυμάτισε, καθώς και για τα αδικήματα οπλοχρησίας και οπλοκατοχής, καταδικάστηκε σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας ο δολοφόνος με το τσεκούρι, που το καλοκαίρι του 2020 εισέβαλε στη ΔΟΥ Κοζάνης, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους, ένας εκ των οποίων στη συνέχεια έχασε τη ζωή του, μετά από πολύμηνη νοσηλεία σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι ο κατηγορούμενος έδρασε εν βρασμώ ψυχής.

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος δικαιολόγησε τη πράξη του ως απάντηση στα γεγονότα αστυνομικής βίας εις βάρος πολιτών σε διαδηλώσεις αλλά και την βία που όπως επικαλέστηκε, υπέστην από αστυνομικούς, όταν συνελήφθη με την καταστροφή που προκάλεσε σέ μηχάνημα ανάληψης χρημάτων. Επίσης καθ’όλην την διάρκεια της απολογίας του δεν υπήρξε ούτε μια συγγνώμη προς τα θύματά του.

Οι νομικοί παραστάτες των θυμάτων που ήταν παρόντα καθ’όλη την διάρκεια της δίκης, εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την απόφασή του δικαστηρίου λέγοντας ότι «αποδόθηκε δικαιοσύνη».