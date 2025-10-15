Περισσότερα από 201.000 μέλη αριθμούσαν οι τρεις ομάδες στο Viber, όπου προειδοποιούσαν τα μέλη τους για πιθανά μπλόκα και διενέργεια ελέγχων από την ΕΛ.ΑΣ. και απενεργοποιήθηκαν μετά από παρέμβαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

«Οι εν λόγω κοινότητες δημιουργούσαν σοβαρούς κινδύνους στον κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας», αναφέρει χαρακτηριστικά η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., με την οποία έγιναν γνωστές οι δύο συλλήψεις ενός 29χρονου και ενός 55χρονου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για «Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια» και «Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία από τις οποίες μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο».

Το Newsbeast εξασφάλισε μηνύματα από τις ομάδες που φαίνεται να είχαν δημιουργήσει οι δύο συλληφθέντες, από τα οποία προκύπτει η προειδοποίηση οδηγών για μπλόκα της Τροχαίας. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο, αναφορικά με τη λειτουργία παράνομης διαδικτυακής κοινότητας, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων που είχε ως σκοπό την άμεση, μαζική και αμφίδρομη ενημέρωση των μελών της, καθ’ όλο το 24ωρο, σχετικά με τα ακριβή σημεία και τον χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων, ανά την επικράτεια.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη των τριών διαδικτυακών κοινοτήτων δεν περιορίζονταν στη δημοσιοποίηση των σημείων διενέργειας ελέγχων των υπηρεσιών της τροχαίας (π.χ. αλκοτέστ, έλεγχος ταχύτητας με χρήση ραντάρ, έλεγχος χρήσης προστατευτικού κράνους κ.ά.), αλλά περιλάμβαναν ανακοινώσεις που αφορούσαν το σύνολο των υπηρεσιών εμφανούς αστυνόμευσης (π.χ. Ο.Π.Κ.Ε., Ομάδες ΔΙ.ΑΣ., Ομάδα Ζ’, οχήματα της Άμεσης Δράσης κ.ά.).

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, στα οποία λειτουργούσαν, όπως διαπιστώθηκε, οι τηλεφωνικές συνδέσεις ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης της επίμαχης κοινότητας.