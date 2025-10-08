Το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου στη Φιλοθέη.

Ο γνωστός ηθοποιός κατέφθασε λίγο πριν τις 9:00, έχοντας στο πλευρό του τον δικηγόρο του, Μίλτο Ζησίδη. Αφού ολοκλήρωσε τον τυπικό έλεγχο στην είσοδο, οδηγήθηκε στη δικαστική αίθουσα.

Όπως σημειώθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Βασίλης Μπισμπίκης συνάντησε στα δικαστήρια της Ευελπίδων τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που υπέστησαν τις ζημιές. Ο ηθοποιός φέρεται να τους πλησίασε πολύ ευγενικά και να τους ρώτησε αν είναι καλά, με εκείνους να του απαντούν ότι δεν έχουν ακόμη κάποια ενημέρωση από τις ασφαλιστικές εταιρίες για τις ζημιές στα αυτοκίνητά τους. Μάλιστα, η μία κυρία εξ αυτών του είπε ότι θα καταθέσει στο δικαστήριο ότι δεν βρήκε κανένα σημείωμα από τον ίδιο.