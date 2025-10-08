Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός, ντυμένος στα μαύρα, συνοδευόταν από τον δικηγόρο του, Μίλτο Ζησίδη, και δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης κατηγορείται για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης στις παραβάσεις του ΚΟΚ.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν»

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», επεσήμανε ο Βασίλης Μπισμπίκης το απόγευμα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου, λίγο αφότου αφέθηκε ελεύθερος.

Τι συνέβη τη νύχτα του τροχαίου

Το τροχαίο σημειώθηκε μετά από διασκέδαση του ηθοποιού σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση το βράδυ της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή του στο σπίτι εξελίχθηκε σε ατύχημα, όταν το θηριώδες αγροτικό όχημά του προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μια γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη, προκαλώντας ζημιές, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο και πήγε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ηθοποιός φέρεται να είχε διαβεβαιώσει την παρέα του πως είναι σε καλή κατάσταση και ικανός να οδηγήσει. «Του προτείναμε να μην οδηγήσει, αλλά είπε ότι είναι καλά και έφυγε μόνος», κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο 47χρονος ηθοποιός συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου, όταν παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς. Ο Βασίλης Μπισμπίκης έχει τονίσει πως θα αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που χτύπησε και θα επανορθώσει με δικά του έξοδα όλες τις ζημιές που προκάλεσε.

«Ό,τι έγινε, έγινε. Θα πω κάτι που δεν έχω ξαναπεί. Από την Κυριακή έχω πει συγγνώμη σε μια κυρία που είχε έρθει στο αστυνομικό τμήμα. Την επόμενη μέρα μετά το δικαστήριο πήγα να τους βρω, αλλά ήταν οι δημοσιογράφοι εκεί και δεν πήγα. Την Τρίτη ξαναπήγα και τους ζήτησα συγγνώμη για την αναστάτωση. Το λέω τώρα και δημοσίως. Ήθελα να τους δω προσωπικά, να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω συγγνώμη και μετά να βγω δημόσια», δήλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν από λίγες ημέρες στον Νίκο Συρίγο και στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».