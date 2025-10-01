Νέα στοιχεία για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη ο Βασίλης Μπισμπίκης βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία και με τη μαρτυρία ιδιοκτήτριας ενός από σταθμευμένα αυτοκίνητα που χτύπησε ο ηθοποιός ο ίδιος δεν άφησε κανένα σημείωμα.

«Ήταν μία φοβερή ζημιά», τόνισε η κάτοικος της περιοχής και θύμα του τροχαίου που μίλησε το πρωί της Τετάρτης 1/10 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGΑ». Αν και ο ηθοποιός υποστηρίζει πως δεν εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και πως ενημέρωσε την Αστυνομία, το εν λόγω άτομο τονίζει πως είχε εξαφανιστεί.

«Το πρωί, ένα γειτονάκι που πήγαινε στον στρατό, στις 07:00 η ώρα, είδε τον χαμό, πήρε το 100 και μας ειδοποίησε η μαμά του και κατεβήκαμε γύρω στις 07:30. Από εκεί και ύστερα ειδοποιήθηκαν όλοι οι γείτονες. Δεν ακούσαμε κάτι φοβερό», δήλωσε.

«Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα»

«Δεν βρήκαμε τίποτα, αυτά είναι αστειότητες», επεσήμανε η ίδια σχετικά με το σημείωμα που υποστηρίζει ότι άφησε ο ηθοποιός στα χτυπημένα αυτοκίνητα.

«Με πείραξε η εγκατάλειψη. Ο καθένας μπορεί να το πάθει αυτό, δεν το συζητώ, αλλά ο καθένας πάλι πρέπει να αντιμετωπίζει τις πράξεις του. Εμείς δεν είχαμε ιδέα περί τίνος επρόκειτο, κανένας μας», συμπλήρωσε.

«Ήταν μία φοβερή ζημιά, τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα», δήλωσε και πρόσθεσε κλείνοντας: «Μου πήρε παραμάζωμα τον μαντρότοιχο, την κάτω είσοδο του σπιτιού μου. Έφτασε σε απόσταση αναπνοής από τον σωλήνα φυσικού αερίου. Με τρία μωρά μέσα στο σπίτι, εγώ τρελάθηκα όταν είδα όλο αυτό, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν λίγο παραπέρα χτύπαγε το αυτοκίνητο».

Νέο βίντεο από το κρητικό γλέντι

Ένα ένα βίντεο από το κρητικό γλέντι όπου διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν από το ατύχημα κυκλοφόρησε στα social media. Σε αυτό φαίνεται ο ηθοποιός να χορεύει και να τραγουδάει με την παρέα του.

Σημειώνεται πως ο Μιχάλης Αεράκης, ο οποίος επίσης παρευρέθηκε στη βραδιά τσικουδιάς, επεσήμανε σε δηλώσεις του αναφερόμενος στον ηθοποιό «μέχρι να φύγω τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα».