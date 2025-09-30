Ο Βασίλης Μπισμπίκης στην κατάθεση του στην Τροχαία Κηφισιάς ανέφερε ότι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου και όταν διαπίστωσε ότι έχει προκαλέσει υλικές ζημιές αποφάσισε να αφήσει τα στοιχεία του σε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο.

Αναλυτικά η κατάθεση του γνωστού ηθοποιού:

«Ξημερώματα Σαββάτου, περίπου 5:30 η ώρα, καθώς επέστρεφα σπίτι μου, έχασα τον έλεγχο του αυτοκινήτου μου, γλίστρησε και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα – μαντρότοιχο, κατέβηκα κάτω και διαπίστωσα ότι υπήρχαν υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα. Δεν υπήρχε κανένας στο σημείο και λόγω της ώρας άφησα ένα χαρτάκι με τα στοιχεία μου.

Δεν είχα λευκή σελίδα και χρησιμοποίησα ένα διαφημιστικό φυλλάδιο. Λίγες ώρες αργότερα, όταν ξύπνησα, επικοινώνησα με τη συνεργάτιδα μου, να ενημερώσει το ΑΤ Φιλοθέης για το συμβάν, όπως και έκανε και άφησε τα στοιχεία μου σε περίπτωση που με αναζητήσει όποιος από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Έπειτα αμέσως μετά το τηλεφώνημα κάλεσα ο ίδιος και την ασφαλιστική και δήλωσα το τροχαίο. Μόλις με κάλεσαν από την Τροχαία την Κηφισιάς προσήλθα αμέσως».