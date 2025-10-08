Σοκ έχει προκαλέσει η χορήγηση λάθος αντιβίωσης στο νοσοκομείο «Αττικόν» που είχε ως αποτέλεσμα 22χρονη ασθενής να πάθει αλλεργικό σοκ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα μόλις 24ωρα από τον θάνατο της 28χρονης που πέθανε μετά από αλλεργικό σοκ στην Άρτα.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής 5/10 όταν μία 22χρονη κοπέλα, η οποία νοσηλευόταν στον θάλαμο βραχείας νοσηλείας του Αττικού και στον θάλαμο βρισκόταν και η μητέρα της.

Τότε, δύο νοσηλεύτριες ηλικίας 48 και 55 χρόνων, της έδωσαν αντιβιοτικό κατά των μυκητών, αντιβίωση την οποία δεν έπρεπε να λάβει με αποτέλεσμα να εμφανίσει σοβαρή αλλεργία.

Η ερώτηση της μητέρας

Η μητέρα ρώτησε τις νοσηλεύτριες εάν αυτή η αντιβίωση είναι για την κόρη της καθώς εδώ και τρεις μέρες δεν της είχε δοθεί κάποια αντιβίωση.

Επίσης η μητέρα είπε ότι η νεαρή κοπέλα είναι αλλεργική στην εν λόγω αντιβίωση, ενώ συνεχιζόταν η χορήγησή της στον οργανισμό της 22χρονης.

Μόλις λίγα λεπτά αργότερα η νεαρή άρχισε να έχει δύσπνοια ενώ εμφάνισε μελανιές και εξανθήματα. Άμεσα εκλήθη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και παρενέβη ώστε να της χορηγηθεί το αντίδοτο έτσι η 22χρονη συνήθλε και απετράπησαν τα χειρότερα.

Ο πατέρας της κοπέλας προχώρησε σε μήνυση, οι δύο νοσηλεύτριες συνελήφθησαν ενώ έπειτα από προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθερες.

Για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ ενώ χθες, Τρίτη 7/10 η 22χρονη εξιτήριο.