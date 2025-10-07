Με χειροπέδες κατέληξαν τρεις νεαροί στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παριστάνοντας τους αστυνομικούς επιχείρησαν να ελέγξουν έναν… κανονικό αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ.

Όλα έγιναν λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, με δύο 21χρονους και έναν 19χρονο να επιβαίνουν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο είχαν τοποθετήσει αστυνομικό φάρο. Στην οδό Αγαμέμνονος, σταμάτησαν έτερο Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε υπαστυνόμος της Ομάδας ΔΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη που λίγα λεπτά νωρίτερα είχε σχολάσει από την υπηρεσία του.

Οι τρεις νεαροί μόλις αντιλήφθηκαν ότι για κακή τους τύχη είχαν σταματήσει κανονικό αστυνομικό, τράπηκαν σε φυγή, αλλά καταδιώχθηκαν από τον ίδιο και συναδέλφους του που έσπευσαν στο σημείο, με αποτέλεσμα να συλληφθούν.

Εντός του οχήματός τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 φάρος, 1 ρόπαλο και 1 μαχαίρι συνολικού μήκους 15 εκ. με μήκος λάμας 7 εκατοστών.