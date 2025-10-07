Στο κρατητήριο κατέληξε ένας 50χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, αφού πρώτα τράκαρε με περιπολικό της Άμεσης Δράσης.

Ο 50χρονος, σε έλεγχο της Τροχαίας Αθηνών, συνελήφθη για «επικίνδυνη οδήγηση» και «οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος».

Λίγα λεπτά νωρίτερα, συγκρούστηκε με υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ., που οδηγούσε αστυνομικός της Άμεσης Δράσης – ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές.

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος αλκοόλης στον 50χρονο, το οποίο έδειξε πολύ πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια και συγκεκριμένα ποσοστό μέτρησης 0,77 mg/l.

Ο συλληφθείς μαζί με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.