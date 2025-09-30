Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, σε έναν άνδρα που την Κυριακή (28/9/25) το βράδυ είχε συλληφθεί γιατί απείλησε την κατάκοιτη 93χρονη μητέρα του να αλλάξει τη διαθήκη της.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί από γείτονες που άκουσαν φασαρία και άνδρες της ΔΙΑΣ είχαν περάσει χειροπέδες στον κατηγορούμενο με τη δικογραφία που σχηματίστηκε αργότερα να αναφέρει τις πράξεις της ενδοοικογενειακής απειλής κατά εξακολούθηση, αλλά και της παράνομης κατοχής κυνηγετικού όπλου.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η πρώην σύζυγος του κατηγορουμένου που μένει στο ίδιο κτίριο, ο κατηγορούμενος είχε μπει φωνάζοντας και απειλώντας την υπερήλικη μητέρα του για να αλλάξει τη διαθήκη της, ενώ και η τελευταία εξέφρασε φόβους για τη ζωή της από τον θυμωμένο γιο της.

Ο ίδιος πάντως αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και σύμφωνα και με το συνήγορό του Μιχάλη Αστρακά, δεν είχε καμία απολύτως πρόθεση να πειράξει τη μητέρα του με την οποία μένει στο ίδιο σπίτι.

Το Δικαστήριο ωστόσο τον καταδίκασε στην ανωτέρω ποινή, δίνοντας ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του. Όμως μέχρι και την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, τέθηκε ο περιοριστικός όρος της μετοίκησης, για την προσωρινή απομάκρυνση του κατηγορουμένου από το σπίτι της μητέρας του.