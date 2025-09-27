Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συμπλοκή που σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο στη Μεταμόρφωση.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου και Ερμού, κοντά σε χώρο όπου γινόταν κρητικό γλέντι.

Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκαν με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, τρεις Αλβανοί και ένας Ελληνας, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο ένας Αλβανός, 26 ετών φέρει τραύματα στα πλευρά και τον θώρακα, ο δεύτερος 25 ετών στον θώρακα και τη μασχάλη και ο τρίτος, επίσης 25 ετών, στα μπράτσα, στα πλευρά, στον θώρακα καθώς και μώλωπες στο πρόσωπο.

Ο Ελληνας 25 ετών έχει τραυματιστεί στη μέση. Η κατάσταση των τριών Αλβανών κρίνεται πιο σοβαρή.

Το περιστατικό δεν συνδέεται με το κρητικό γλέντι, ενώ φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά οπαδικής βίας.



Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές από την Αστυνομία όπως αναφέρει το ΣΚΑΪ.