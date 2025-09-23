Στη φυλακή επέστρεψε ο 32χρονος με καταγωγή από τη Συρία μετά την καταδίκη του, από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, σε ποινή φυλάκισης δυο ετών για τις επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω, στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ο 32χρονος αποδέχτηκε, ενώπιον του δικαστηρίου, τις πράξεις του χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτές.

«Δεν ήμουν καλά, δεν λειτουργούσε το μυαλό μου. Έχω δεχτεί ένα χτύπημα στο κεφάλι μου και δεν λειτουργώ σωστά», ισχυρίστηκε απολογούμενος ο 32χρονος ενώ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της έδρας, είπε ότι δεν μπορεί να θυμηθεί τι συνέβη.

«Δεν τα θυμάμαι. Έκανα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω τον λόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εισαγγελέας: Γιατί τις πλησίασες, τι ήθελες να κάνεις;

Κατηγορούμενος: Δεν ήθελα να κάνω κακό. Ξαφνικά υπάρχει μια πίεση στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να το δικαιολογήσω.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε νωρίτερα μια 58χρονη γυναίκα η οποία περιέγραψε πως, ενώ περπατούσε με την κόρη της στο Αιγάλεω, την πλησίασε ο κατηγορούμενος τον οποίο χαρακτήρισε τρομακτικό.

«Ξαφνικά εκεί που συζητούσαμε, νιώθω μια πίεση πίσω μου, δεν ήξερα τι μου συμβαίνει, σαν κάτι να με σταματάει, να μην μπορώ να κουνηθώ. Αριστερά δεξιά με πήγαινε, δεν ήξερα τι μου συμβαίνει ήταν πίσω μου. Μου πιάνει το μπράτσο, με αγκαλιάζει σαν κεφαλοκλείδωμα. Ήταν κολλημένος επάνω μου, ήταν τελείως ξαφνικά όλα. Είχε κολλήσει το σώμα του πάνω μου και το πρόσωπό του ήρθε με το δικό μου, ήταν τρομακτικός, αισθανόμουν να πηγαίνω αριστερά δεξιά. Ανέπνεε στο αυτί μου και μετά έφυγε σαν να μη συμβαίνει τίποτα», κατέθεσε η μάρτυρας.

Τα άλλα δυο θύματα του κατηγορούμενου ήταν ανήλικα και για τον λόγο αυτό στο δικαστήριο κατέθεσαν οι γονείς τους μεταφέροντας τις περιγραφές των παιδιών τους.

«Το παιδί περπάταγε στον δρόμο, πήγε και την άρπαξε από πίσω, πέρασε τα χέρια από το στήθος, την άρπαξε από τον λαιμό, την πέταξε στο πεζοδρόμιο και την έφτυσε στο πρόσωπο, στο στόμα. Το παιδί φώναξε και από τις φωνές βγήκε κάποια κοπέλα και τον τράβηξε. Αυτό είχα σαν περιγραφή από την κόρη μου», ανέφερε ο πατέρας της 14χρονης.

Η μητέρα της 17χρονης περιέγραψε ότι είδε τον δράστη να ακολουθεί το παιδί της, το οποίο φώναζε «φύγε». «Εγώ ανοίγω στο παιδί που ήταν στην είσοδο του σπιτιού. Εκείνος ανοίγει ξανά την πόρτα, σήκωσε την μπλούζα του, κατέβασε το παντελόνι του και ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά της. Η κόρη μου προσπαθούσε να κρατήσει απόσταση από τον δράστη», κατέθεσε η γυναίκα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 32χρονος την περασμένη εβδομάδα κρίθηκε προφυλακιστέος για εμπρησμούς στον Υμηττό, τους οποίους, σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος παραδέχτηκε.