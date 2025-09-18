Στη φυλακή οδηγήθηκε 32χρονος, συριακής ή παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Σε βάρος του έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες. Η πρώτη αφορά σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον γυναικών στο Αιγάλεω. Για την υπόθεση αυτή η δίκη αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να καταθέσουν τα θύματα. Ο κατηγορούμενος έχει αποδεχθεί τις πράξεις του.

Η δεύτερη δικογραφία σχετίζεται με τους εμπρησμούς στο δάσος του Υμηττού στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι μέλος του ISIS και πως άλλο, ανώτερο μέλος της οργάνωσης τον πλήρωνε με 100 ευρώ για κάθε φωτιά που έβαζε.

Παρά τα λεγόμενά του, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ από πηγές της ΕΥΠ, δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι συνδέεται με τρομοκρατία. Εξετάστηκε από κλιμάκιο της υπηρεσίας και χαρακτηρίζεται περισσότερο διαταραγμένος παρά τρομοκράτης, αναφέρουν αυτές οι πληροφορίες. Όταν μάλιστα ρωτήθηκε να περιγράψει τον ανώτερο που του έδινε τα χρήματα, απάντησε ότι πρόκειται για «τον προφήτη από το Παγκράτι» και πως δεν μπορεί να δώσει στοιχεία.

Ο 32χρονος έφτασε παράνομα στην Κω το 2024, δηλώνοντας πρόσφυγας, αναφέρουν οι πληροφορίες αυτές. Παρά το βαρύ ποινικό μητρώο του, έλαβε άσυλο και κυκλοφορούσε ελεύθερος. Έχει συλληφθεί τουλάχιστον 20 φορές για διάφορα αδικήματα, ωστόσο διατηρούσε την άδεια παραμονής, καθώς λόγω της εμπόλεμης κατάστασης σε Συρία και Παλαιστίνη καλυπτόταν από το καθεστώς προστασίας προσφύγων.