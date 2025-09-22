Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η ΕΛ.ΑΣ. για πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο Παγκράτι 20 λεπτά σήμερα, Δευτέρα 22/9 μετά τα ξημερώματα.

Όταν η αστυνομία έσπευσε στο σημείο αντίκρισε έναν άνδρα περίπου 33 ετών να βρίσκεται αιμόφυρτος στην είσοδο πολυκατοικίας.

Η Σήμανση μπόρεσε και μάζεψε 3 κάλυκες πυροβόλου όπλου, αγνώστου μέχρι στιγμή διαμετρήματος.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο άνδρας διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό καθώς έχει τραύματα στην μέση και στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την ζωή του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 33χρονος είναι ένοικος της πολυκατοικίας έξω από την οποία εντοπίστηκε.

Μέχρι στιγμής το περιστατικό διερευνάται.