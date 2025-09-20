Άγριο περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο παλιό λιμάνι του Ρεθύμνου, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους τουριστικούς δρόμους της πόλης, όπου συγκεντρώνονται καθημερινά δεκάδες νεαροί.

Λίγο πριν τις 5:00 το πρωί, ομάδα νεαρών ενεπλάκη σε σφοδρή συμπλοκή, με σκηνές ωμής βίας που καταγράφηκαν σε βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα, κάτοικο της περιοχής.

«Άκουσα φωνές, βγήκα και είδα τη συμπλοκή. Ένας νεαρός πήρε φόρα και χτύπησε στα γεννητικά όργανα τον άλλο νεαρό, ακούστηκε πολύ δυνατά η σπαρακτική κραυγή του παιδιού. Μετά πήραν το παιδί, το πέταξαν στην τζαμαρία του ΠΡΟΠΟ. Θα μπορούσε να είχε σπάσει η τζαμαρία και το παιδί να είχε τραυματιστεί», περιγράφει η αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο Newsbeast.

«Τέτοιο μένος; Με τέτοιο μένος να χτυπάει ο ένας συνομήλικος τον άλλο στα γεννητικά όργανα;».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι συμβαίνουν πολύ συχνά τέτοια περιστατικά στην περιοχή. «Η περιοχή εδώ, είναι δίπλα στα μπαρ, βγαίνουν, μεθάνε και δεν ξέρουν τι κάνουν».

«Η αστυνομία ήρθε σε ένα λεπτό και μόλις τους είδαν, έφυγαν σε διάφορες κατευθύνσεις για να μην τους συλλάβουν. Πρέπει να δει το βίντεο η αστυνομία από του κατάστημα του ΠΡΟΠΟ και να τους ταυτοποιήσει», συμπλήρωσε.

Τέλος, όπως είπε η Ευαγγελία Παναγιωτάκη, έχουν ξαναγίνει παρόμοια σκηνικά στη γειτονιά. «Πριν μερικά χρόνια είχαν σκοτώσει ένα άλλο παιδί, τον Γιάννη Χορευτάκη, ήταν ένας φοιτητής, όπου σε μια παρόμοια συμπλοκή έβγαλαν πιστόλια και σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα -σε τέτοιες καταστάσεις βγάζουν πολλές φορές πιστόλια, άλλες φορές τα χρησιμοποιούν, άλλες όχι. Έφτασαν μέχρι το εξωτερικό, πήγε νομίζω στο ευρωπαϊκό δικαστήριο και παρ’ όλα αυτά δεν την “πλήρωσε” ο φονιάς του».