Ένα σοβαρό περιστατικό βίας συγκλόνισε το 9ο Γυμνάσιο στο Ίλιον το μεσημέρι της Πέμπτης (18/9), όταν ομάδα μαθητών ενεπλάκη σε άγρια συμπλοκή κατά τη διάρκεια της αποχώρησής τους από το σχολείο.

Από την αναστάτωση τραυματίστηκε μία 13χρονη μαθήτρια στο πρόσωπο, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το ΤΔΕΕ Ιλίου.

Το γεγονός έρχεται να επισημάνει την ανησυχητική αύξηση της βίας μεταξύ ανηλίκων στα σχολεία, ένα ζήτημα που αποτελεί σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. Τα διαθέσιμα στατιστικά και οι αναλύσεις των ειδικών δείχνουν ότι η τάση αυτή είναι σταθερά αυξανόμενη, με πολλούς παράγοντες να συμβάλλουν στην κλιμάκωση των επεισοδίων.

Η παρακολούθηση και η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών θεωρούνται κρίσιμες για την ασφάλεια των μαθητών και τη διατήρηση ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος.