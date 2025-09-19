«Όταν καταλαγιάσει λίγο η σκόνη και όλοι σκεφτούν ψύχραιμα, βλέπουν τα πραγματικά στοιχεία. Αισθανόμαστε δικαιωμένοι, αλλά έχουμε αγώνα μπροστά μας για να ενταχθούν πάλι στην κοινωνία. Θα συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε. Μας είπε ότι θα τα κάνει όλα με μία κάμερα για να μπορεί να το αποδεικνύει», είπε ο Θεόδωρος Παπανικολάου, πατέρας του 25χρονου που κατηγορήθηκε για εμπρησμό στο Γηροκομείο της Πάτρα.

Οι δύο νεαροί πέρασαν 36 ημέρες στη φυλακή. Παρά τα στοιχεία που, όπως λένε οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, συνηγορούσαν στην αθωότητά τους, οι δύο νέοι οδηγήθηκαν στις φυλακές ύστερα από καταθέσεις και φωτογραφίες που τους έδειχναν στον χώρο του περιστατικού. Από την πρώτη στιγμή υπερασπίστηκαν τους εαυτούς τους, δηλώνοντας αθώοι και πως είχαν πάει για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Ο Θεόδωρος Παπανικολάου μιλώντας στο MEGA, εξήγησε ότι «η φυλακή ήταν μεγάλη εμπειρία. Στην αρχή ήταν δύσκολο και για τα δύο παιδιά. Μετά που ο κόσμος κατάλαβε ότι ήταν αθώοι ήταν τελείως διαφορετικά».

Θυμίζεται ότι εκτός από τον 25χρονο κατηγορήθηκε και ένας 21χρονος, ο οποίος φέρεται ότι ήταν ο οδηγός της μηχανής με την οποία ο 25χρονος έφτασε στο σημείο. Οι δύο νέοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να γίνει η δίκη.

Σημειώνεται πως στους δύο νέους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της παρουσίας το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνά στο Αστυνομικό Τμήμα.

«Περπατάω ξανά χωρίς χειροπέδες»

Ο 25χρονος, βγαίνοντας από τον Κορυδαλλό, αγκάλιασε τον πατέρα του, ο οποίος περίμενε συγκινημένος. «Πέρασα στη φυλακή 36 μέρες για κάτι που δεν έκανα. Τώρα θέλω να βρω ξανά τους ρυθμούς μου», είπε, ενώ ο πατέρας του συμπλήρωσε: «Το χαμόγελο έλειπε από το σπίτι μας όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα μπορώ ξανά να τον αγκαλιάσω».

Ανάλογα φορτισμένο ήταν το κλίμα και στην οικογένεια του 21χρονου, ο οποίος κατηγορήθηκε για συναυτουργία, επειδή πήγε να καταθέσει υπέρ του φίλου του. «Δεν θα έπρεπε να χαίρομαι επειδή ο αθώος γιος μου επιστρέφει στο σπίτι. Δεν έπρεπε να ζήσουμε αυτόν τον παραλογισμό», δήλωσαν οι γονείς του.