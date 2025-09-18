Μετά από 36 ημέρες κράτησης, ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο νεαροί που κατηγορήθηκαν για τον εμπρησμό στην περιοχή Γηροκομειό της Πάτρας, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Πρόκειται για έναν 25χρονο και τον 21χρονο φίλο του, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή υποστήριζαν ότι βρέθηκαν στο σημείο για να βοηθήσουν εθελοντικά στην κατάσβεση και όχι για να προκαλέσουν τη φωτιά. Παρά τα στοιχεία που, όπως λένε οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, συνηγορούσαν στην αθωότητά τους, οι δύο νέοι οδηγήθηκαν στις φυλακές ύστερα από καταθέσεις και φωτογραφίες που τους έδειχναν στον χώρο του περιστατικού.

«Περπατώ ξανά χωρίς χειροπέδες»

Ο 25χρονος, βγαίνοντας από τον Κορυδαλλό, αγκάλιασε τον πατέρα του, ο οποίος περίμενε συγκινημένος. «Πέρασα στη φυλακή 36 μέρες για κάτι που δεν έκανα. Τώρα θέλω να βρω ξανά τους ρυθμούς μου», είπε, ενώ ο πατέρας του συμπλήρωσε: «Το χαμόγελο έλειπε από το σπίτι μας όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα μπορώ ξανά να τον αγκαλιάσω».

Ανάλογα φορτισμένο ήταν το κλίμα και στην οικογένεια του 21χρονου, ο οποίος κατηγορήθηκε για συναυτουργία, επειδή πήγε να καταθέσει υπέρ του φίλου του. «Δεν θα έπρεπε να χαίρομαι επειδή ο αθώος γιος μου επιστρέφει στο σπίτι. Δεν έπρεπε να ζήσουμε αυτόν τον παραλογισμό», δήλωσαν οι γονείς του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η φωτιά ξέσπασε στις 13 Αυγούστου στο Γηροκομειό Πατρών. Οι δύο νεαροί βρέθηκαν στο σημείο για να βοηθήσουν στην κατάσβεση, όμως φωτογραφίες που τράβηξε επαγγελματίας φωτογράφος τους παρουσίασαν ως υπόπτους. Παράλληλα, μαρτυρίες κατοίκων και η έκθεση της Πυροσβεστικής, η οποία απέδωσε το περιστατικό σε κηλίδωση και όχι σε εμπρησμό, ενίσχυαν την εκδοχή της αθωότητάς τους.

Οι περιοριστικοί όροι

Οι δύο νεαροί θα παραμείνουν ελεύθεροι με τις Αρχές να τους απαγορεύουν την έξοδο από τη χώρα και υποχρέωση παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές τον μήνα.