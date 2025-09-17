Θύμα ακραίας κακοποίησης έπεσε μια κατσίκα στην Ηλεία, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη και εγκαταλελειμμένη κοντά στο φράγμα του Αλφειού, στην άκρη ενός δρόμου, μέσα σε βάτα.

Το ζώο παρέμενε αβοήθητο για περισσότερες από 24 ώρες, μέχρι που εντοπίστηκε από πολίτες που ειδοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με το pelop.gr.

Οι κτηνίατροι που την εξέτασαν εκτιμούν ότι ο ακρωτηριασμός του ποδιού της δεν προκλήθηκε από κάποιο ατύχημα, αλλά είναι αποτέλεσμα παστωρούματος -μιας βάναυσης πρακτικής όπου το ζώο δένεται με σχοινί ή σύρμα με τρόπο που περιορίζει εντελώς την κίνηση, οδηγώντας συχνά σε σοβαρούς τραυματισμούς ή και απώλεια άκρων.

Μετά τις πρώτες βοήθειες, το ζώο αναρρώνει στα χέρια εθελοντών και σχεδιάζεται η μεταφορά του στην Αθήνα, προκειμένου να του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή χωρίς πόνο και κακομεταχείριση.

Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων «Νοιάζομαι» απευθύνει έκκληση στους πολίτες για οικονομική στήριξη, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα περίθαλψης και μεταφοράς της κατσίκας.

Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο μέσω των επίσημων σελίδων του στα κοινωνικά δίκτυα.