Ένα τραγελαφικό περιστατικό καταγράφηκε σε εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς, όταν τηλεοπτικό συνεργείο του Star δέχτηκε επίθεση από γυναίκα Ρομά, η οποία -σύμφωνα με το ρεπορτάζ- προσποιούνταν αναπηρία για να ζητήσει ελεημοσύνη.

Η κάμερα κατέγραψε τη γυναίκα να κάθεται στο πεζοδρόμιο, απευθυνόμενη κυρίως σε περαστικές γυναίκες, με τρεμάμενη φωνή, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να σταθεί όρθια και ότι πεινούσε. Ωστόσο, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του τηλεοπτικού συνεργείου, σηκώθηκε απότομα και τρέχοντας προσπάθησε να απομακρυνθεί.

Ο ρεπόρτερ Βαγγέλης Γκούμας την πλησίασε και τη ρώτησε: «Κυρία, περπατάτε τώρα; Πριν από λίγο δεν μπορούσατε να κουνηθείτε». Τότε, όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα αντέδρασε βίαια, χτυπώντας τον δημοσιογράφο στο κεφάλι με το πλακάτ που κρατούσε και έγραφε «Βοηθήστε με».

Καθώς η κάμερα συνέχισε να καταγράφει το περιστατικό, η γυναίκα επιτέθηκε φραστικά στον ρεπόρτερ, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ρε τράβα στο διά…. τώρα! Ρε φύγε, μη σηκωθώ πάνω και σου κοπανήσω καμία!».

Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε και δεύτερη γυναίκα, η οποία -σύμφωνα με το βίντεο- είχε αφήσει ένα παιδί κοντά σε κατάστημα καλλυντικών στην οδό Λεβίδου και ζητούσε επίσης χρήματα. Φαίνεται να πετά το καρότσι που κρατούσε για να κινηθεί απειλητικά προς το συνεργείο.

Η ένταση κορυφώθηκε, όταν απευθύνθηκε στον εικονολήπτη λέγοντας: «Θα πάρω πέτρα και θα σ’ την πετάξω, γιατί δεν φεύγετε από εδώ, φύγετε!», ενώ στο βίντεο διακρίνεται να κρατά μία πέτρα στα χέρια της και να απειλεί με αυτή το τηλεοπτικό συνεργείο.

«Να βοηθήσουμε θέλουμε, μην το κάνετε αυτό», είπε στο τέλος ο ρεπόρτερ.