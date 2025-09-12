Στη φυλακή οδηγήθηκαν, μετά την καταδίκη τους από το αυτόφωρο, δύο αλλοδαποί που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, επειδή διέμεναν παράνομα στη χώρα. Το δικαστήριο εφάρμοσε τις νέες διατάξεις του νόμου για το μεταναστευτικό, που δεν αναστέλλει ούτε μετατρέπει ποινές σε αυτές τις περιπτώσεις.

Επρόκειτο για δύο Τούρκους, που τιμωρήθηκαν με ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ, ο καθένας. Ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου βρέθηκε για τον ίδιο λόγο και ένας συμπατριώτης τους, 19 ετών, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με την αναγνώριση ελαφρυντικού (μετεφηβικής ηλικίας).

Καθώς ο νόμος δίνει το δικαίωμα να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής εφόσον ο καταδικασθείς συναινεί να επιστρέψει στην πατρίδα του, το δικαστήριο απηύθυνε σχετική ερώτηση και στους τρεις κατηγορούμενους: οι δύο πρώτοι απάντησαν αρνητικά, ενώ ο τρίτος αμφιταλαντεύτηκε και τελικώς απάντησε θετικά, πράγμα που σημαίνει ότι κρατείται μέχρι να επιστρέψει στα σύνορα.

Οι δύο άνδρες, που καταδικάστηκαν με τη μεγαλύτερη ποινή, απολογήθηκαν ότι εισήλθαν μόλις πριν από 3 μέρες στο ελληνικό έδαφος και σκόπευαν να ταξιδέψουν στην Αθήνα για να υποβάλουν αίτημα χορήγησης πολιτικού ασύλου. Όπως ανέφεραν εγκατέλειψαν την πατρίδα τους για πολιτικούς λόγους.

Από την πλευρά του, ο 19χρονος είπε ότι βρίσκεται μία βδομάδα στην Ελλάδα έχοντας εγκαταλείψει τη χώρα του για οικογενειακούς λόγους, ενώ ανέφερε ότι είχε κλείσει ραντεβού στην αρμόδια υπηρεσία για να αιτηθεί άσυλο, πλην όμως δεν πρόλαβε επειδή μεσολάβησε η σύλληψή του.

Πηγή: ΑΠΕ