Άγριο επεισόδιο με Ρομά σημειώθηκε στον Πύργο και συγκεκριμένα στην οδό Έλληνος Στρατιώτη, κοντά στο στρατόπεδο της ΣΕΤΤΗΛ.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία.

Η σύρραξη κατέληξε με έναν άνδρα τραυματισμένο και αιμόφυρτο να εντοπίζεται από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι έσπευσαν για να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Ο εμπλεκόμενος οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, ενώ η υπόθεση ερευνάται.

Το ανησυχητικό είναι πως η συγκεκριμένη περιοχή έχει μετατραπεί σε… εστία έντασης, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που οι κάτοικοι ζουν στιγμές αγωνίας εξαιτίας των επεισοδίων.