Συγκλονιστικό είναι το οπτικό υλικό από το περιστατικό στην περιοχή του Γκύζη, κατά το οποίο ένας 59χρονος άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων.

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης να ακολουθεί το απορριμματοφόρο, να φωνάζει στους υπαλλήλους και κάποια στιγμή να βγάζει όπλο σημαδεύοντάς τους. Στη συνέχεια πυροβόλησε εναντίον τους και αποχώρησε από το σημείο με ένα δίκυκλο.

Την Τρίτη, 9 Αυγούστου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ταυτοποίησαν και εντόπισαν τον 59χρονο σε κοντινό σημείο από την περιοχή που σημειώθηκε η επίθεση, όπου και τον συνέλαβαν. Εις βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: