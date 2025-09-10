Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πάρκο Τρίτση.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, περίπου 30 Ρομά συνεπλάκησαν μεταξύ τους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής έπεσαν πυροβολισμοί.

Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε για το επεισόδιο από τον φύλακα του Πάρκου, ενώ οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν 17 κάλυκες τεσσάρων διαφορετικών διαμετρημάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τους πυροβολισμούς παρα μόνο φθορές σε έναν τοίχο αποθήκης και σε ένα κοντέινερ.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου.