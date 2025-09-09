Ένα συγκλονιστικό βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει μια ληστεία «αστραπή» στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 14χρονος μαζί με δύο νεαρούς «σήκωσαν» το μέρος σε περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Τα τρία άτομα έχοντας στο πρόσφατο παρελθόν ληστέψει ξανά το συγκεκριμένο μέρος -μάλιστα είχαν συλληφθεί για αυτό τον λόγο- γνώριζαν να κινηθούν στο χώρο.

Σύμφωνα με τα πλάνα που πρόβαλε το δελτίο ειδήσεων του Star, ο ένας κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο ακινητοποίησε τον έναν υπάλληλο, ενώ οι άλλοι δύο ξήλωσαν την ταμειακή και άρπαξαν χρήματα που άλλα μέρη του καταστήματος.

«Πήραν και τα δίλεπτα, δεν άφησαν τίποτα», είπε ο ιδιοκτήτης στην κάμερα.

Αμέσως, ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους και τελικά συνελήφθησαν μετά από λίγο.

Δείτε βίντεο με τη ληστεία: