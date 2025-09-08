«Έχει θέμα ο παππούς και δεν είναι και πολύ στα καλά του» αναφέρει ο 18χρονος που πυροβολήθηκε από 88χρονο στον Τύρναβο γιατί ο τελευταίος δεν ενέκρινε τη σχέση του νεαρού με την εγγονή του.

Μιλώντας στο MEGA, ο νεαρός σημειώνει: «Εγώ πέρασα γιατί μιλούσα με την εγγονή του και μου έβγαλε όπλο και με πέτυχε. Δυστυχώς, με πέτυχε. Εμένα στο νοσοκομείο μου είπαν ότι μπήκε και βγήκε. Δεν έγινε κάτι. Απλά με τρύπησε».

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο σπίτι του, το οποίο έχει κοινή αυλή με την κατοικία της εγγονής του. Όταν ο 88χρονος αντιλήφθηκε πως ο νεαρός πλησίαζε στο σπίτι, εκνευρίστηκε, καθώς δεν ενέκρινε τη σχέση του με την εγγονή του. Σε μια στιγμή έντασης, πήρε το αεροβόλο που είχε στο σπίτι του και πυροβόλησε προς το μέρος του 18χρονου.

Ο νεαρός χτυπήθηκε ελαφρά στο χέρι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.