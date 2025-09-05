Έναν εφιάλτη έζησε μία 79χρονη από τη Σουηδία, στα χέρια ενός 30χρονου που την κρατούσε αιχμάλωτη στην Ξάνθη.

«Δεν άντεχα. Δεν μπορούσα άλλο να είμαι εκεί. Δεν με άφηνε να βγω, έπρεπε να κάθομαι σε ένα δωμάτιο και να κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι. Δεν με άφηνε να ανοίξω την πόρτα να πάρω καθαρό αέρα. Έχω και πρόβλημα με τους πνεύμονες. Τότε σκέφτηκα να πάρω τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πήρα το 112» περιγράφει η γυναίκα, που είναι σε σοκ, μιλώντας στο Live News.

«Θύμωσε πολύ. Έξαλλος. Τρελάθηκε δηλαδή που δεν είχα χρήματα όταν ήλθα. Και τότε με χτύπησε. Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα. Ναι, δηλαδή, έχω κακοποιηθεί. Τον γνώριζα σχεδόν 4 χρόνια» είπε η γυναίκα, επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί ο 30χρονος την κρατούσε όμηρη.

Τι λέει ο πατέρας του 30χρονου

«Δεν έχουμε επαφές κάνα χρόνο και…Ήταν μπλεγμένος με τα ναρκωτικά. Κατά διαστήματα δούλευε. Ήταν εξωτερικό. Στη Σουηδία. Κάνα χρόνο. Άλλαζε δουλειές συχνά. Πριν δυο χρόνια ήταν στη Σουηδία και ένα χρόνο είναι που γύρισε στην Ελλάδα» λέει ο πατέρας του 30χρονου στην εκπομπή του Mega.

«Δεν την έφερε μαζί του, αυτή ήλθε μόνη της. Την ήξερε» είπε ακόμα για την 79χρονη και πρόσθεσε ότι η μητέρα του 30χρονου ίσως είχε δει την ηλικιωμένη.

Μώλωπες, εκχυμώσεις και εκδορές εντόπισε ο ιατροδικαστής

Η αστυνομία Ξάνθης πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του 30χρονου και εντόπισε τη γυναίκα κλειδωμένη, σε κακή κατάσταση. Μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή, όπου διαπιστώθηκαν μώλωπες, εκχυμώσεις και εκδορές.

Η 79χρονη νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ξάνθης και αναμένεται να επιστρέψει στη Σουηδία, ενώ ο 30χρονος θα απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.