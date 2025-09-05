Μια απίστευτη ιστορία που προκαλεί φρίκη βλέπει το «φως» της δημοσιότητας. Πρωταγωνιστής ένας 30χρονος ο οποίος κρατούσε αιχμάλωτη μία 79 ετών από τη Σουηδία στο σπίτι του στην Ξάνθη.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω Facebook με τον 30χρονο να της πουλάει έρωτα και στη συνέχεια να την κρατάει κλειδωμένη στο σπίτι του για περίπου 40 ημέρες.

Στο διάστημα αυτό, της απέσπασε όλα τα χρήματα που είχε μαζί της και την κακομεταχειριζόταν συστηματικά.

Η υπόθεση, όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 5/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης έπειτα από σήμα της Ιντερπόλ και συντονισμένες ενέργειες των ελληνικών αρχών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 79χρονη προσπάθησε να καλέσει το 112, ωστόσο ο 30χρονος την αντιλήφθηκε και έσπασε το τηλέφωνο. Έπειτα η γυναίκα κατάφερε να στείλει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ενημέρωσε τις σουηδικές Αρχές και στη συνέχεια η Ιντερπόλ έδωσε σήμα στην ΕΛ.ΑΣ.

Την εξέτασε ιατροδικαστής που διαπίστωσε μώλωπες, εκχυμώσεις και εκδορές

Η αστυνομία Ξάνθης πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του 30χρονου και εντόπισε τη γυναίκα κλειδωμένη, σε κακή κατάσταση. Μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή, όπου διαπιστώθηκαν μώλωπες, εκχυμώσεις και εκδορές.

Η 79χρονη νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ξάνθης και αναμένεται να επιστρέψει στη Σουηδία, ενώ ο 30χρονος θα απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.