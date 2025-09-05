Αποκαλυπτικοί διάλογοι μελών του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Στις συνομιλίες γίνεται λόγος για «μάπα πετρέλαιο» και «μάπα βενζίνη».

Σημειώνεται πως η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσα από δύο διακριτές υποομάδες, όπως αναφέρθηκε στη σημερινή ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.:

η πρώτη ασχολούνταν με τη συστηματική εισαγωγή χημικών διαλυτών από το εξωτερικό και την ανάμειξή τους με καύσιμα,

ενώ η δεύτερη μεθόδευε εικονικές εξαγωγές βενζίνης, αποφεύγοντας την καταβολή φόρων και δασμών.

Τα στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο της έρευνας είναι ενδεικτικά του εύρους της παράνομης δράσης τους. Μόνο για το 2025, διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και περισσότερα από 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών, με το συνολικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι δασμοφορολογικές απώλειες για το Δημόσιο ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Η… μάπα βενζίνη

Α’ Ομιλητής: Ναι;

Β’ Ομιλητής: Σε πέντε 5 λεπτά φτάνει το, ο τέτοιος ο Μ από Αθήνα.

Α’ Ομιλητής: Εντάξει θα περιμένει, δεν υπάρχει να φορτώσει, δεν έχει έρθει ακόμα βυτίο.

Β’ Ομιλητής: Εντάξει ΟΚΑΥ, έγινε.

Α’ Ομιλητής: Έγινε.

Β’ Ομιλητής: Έγινε αγόρι μου, γεια.

Α’ Ομιλητής: Έγινε γεια.

Α’ Ομιλητής: Έλα Γ, έλα;

Β’ Ομιλητής: Έλα, φίλε.

Α’ Ομιλητής: Έλα, μπρο.

Β’ Ομιλητής: Μου είπε, άμα κάνατε, άμα κάναμε χθες καθόλου μάπα βενζίνη και του λέω όχι του λέω γιατί…

Α’ Ομιλητής: Εντάξει.

Β’ Ομιλητής: Ήταν όλα γεμάτα του λέω…

Α’ Ομιλητής: Να σου πω…

Β’ Ομιλητής: Τρία, του ‘πα τριάμισι έχει το τρία και 50-70 λίτρα έχει ο άσος.

Α’ Ομιλητής: Μπράβο ναι τόσο είναι.

Β’ Ομιλητής: Βενζίνη.

Α’ Ομιλητής: Ναι ρε μ@@ ναι.

Β’ Ομιλητής: Μου λέει δεν κάνατε μάπα, του λέω όχι, γιατί ήταν όλα γεμάτα, τζετ σκι, σκάφη τέτοια ήταν όλα γεμάτα.

Α’ Ομιλητής: Στη βενζίνη όχι άλλα έκανες στο άλλο στο…

Β’ Ομιλητής: Ναι του το ‘πα του το ‘πα στην G… αλλά…

Α’ Ομιλητής: Τα τρεισήμισι αυτά…

Β’ Ομιλητής: Ναι του είπα ότι είχε πολύ πετρέλαιο μέσα κι αυτός δεν έφευγε αποκεί, έφυγε για λίγο και ρίξαμε λίγο και τέρμα στα τρεισήμισι.

Α’ Ομιλητής: Εντάξει.

Β’ Ομιλητής: Δεν μπορέσαμε να πάρουμε παραπάνω άμα σε ρωτήσει.

Α’ Ομιλητής: Μα ναι, μα όχι ρε μ@@, δεν ρισκάρεις, καλά κάνεις Γ. όχι, άσ’ το μ@@, γιατί άμα κάνεις κι άλλη μ@@ θα σε γ@@ μετά, άσ’ το.

«Πάλι μάπα πετρέλαιο μου έβαλες;»

Σε άλλον διάλογο καταγράφεται η διαμαρτυρία πελάτη επιχείρησης που προμηθεύτηκε πετρέλαιο θέρμανσης από την εγκληματική οργάνωση.

Α’ Ομιλητής: Έλα.

Β’ Ομιλητής: Ρε συ μ@@@, πάλι μάπα πετρέλαιο μου ‘βαλες;

Α’ Ομιλητής: Καθαρό είναι, ρε.

Β’ Ομιλητής: Τι καθαρό, ρε, πάλι πρόβλημα έχω σήμερα.

Α’ Ομιλητής: Τι εννοείς πρόβλημα;

Β’ Ομιλητής: Τι θα γίνει τώρα, ρε συ φίλε, θα την πληρώσω εγώ πάλι τη νύφη;

Α’ Ομιλητής: Άσ’ το έρχομαι εγώ, θα ‘ρθω εγώ.

Β’ Ομιλητής: Τι θα κάνω τώρα; Πες μου τι να κάνω τώρα;

Α’ Ομιλητής: Τι εννοείς μαύρο, ρε;

Β’ Ομιλητής: Ρε συ φίλε, σβήνει ο καυστήρας.

Α’ Ομιλητής: Έλα!

Β’ Ομιλητής: Το πετρέλαιο, ήρθε ο καυστηρατζής και μου λέει είναι χάλια το πετρέλαιο.

Α’ Ομιλητής: Καθαρό είναι, σαν την άλλη φορά, ρε μ@@@.

Β’ Ομιλητής: Ρε φίλε, εγώ δεν θα σε πάρω ποτέ άμα δεν υπάρχει κάτι πρόβλημα.

Α’ Ομιλητής: Δεν είναι πειραγμένο, είναι καθαρό αυτό.

Β’ Ομιλητής: Εγώ σου λέω τι έχει γίνει τώρα και τι μου λες τώρα εσύ.

Α’ Ομιλητής: Πες του το, επειδή εσύ είσαι τέτοιος και σε, και πληρώνεις, πες του το, πες του το παιδί, αυτό που σου είπα εγώ από κοντά, είναι σκούρο καθαρό.

Β’ Ομιλητής: Ρε φίλε, το πετρέλαιο το βγάλαμε, έχει πρόβλημα, τι θα γίνει τώρα;

Α’ Ομιλητής: Τι να κάνω; Εγώ αυτό έχω το πετρέλαιο, κάτσε.

Β’ Ομιλητής: Ρε φίλε, όταν φέρνεις καθαρό δεν έχω πρόβλημα, τώρα έχει πρόβλημα.

Α’ Ομιλητής: Ρε μ@@@, καθαρό είναι, κάτσε να, περίμενε, ε να ‘ρθω να το αλλάξω;

Β’ Ομιλητής: Ε, ναι, ρε φίλε, αφού έχω πρόβλημα, εγώ να καθαρίσω ντεπόζιτα πάλι και τέτοια, να πληρώσω τόσα λεφτά, όχι.

Α’ Ομιλητής: Όχι δεν θέλει, ρε μ@@@, θα το βγάλω εγώ έτσι μπαμ μπαμ και θα σου βάλω το άλλο.

Β’ Ομιλητής: Έλα άντε, τι ώρα θα ‘ρθεις;

Α’ Ομιλητής: Ε, τώρα δεν το ‘χω το φορτηγό, σε, κατά τις οχτώ ε κατά τις εννιά;

Β’ Ομιλητής: Ωραία σε περιμένω, έλα, έλα, γεια.

Α’ Ομιλητής: Μην, ακούς; Άκουσέ με.

Β’ Ομιλητής: Έλα!

Α’ Ομιλητής: Και μη μου λες πολλά από εδώ, πες του το, αυτό είναι σκούρο, καθαρό, αυτό σ’ το λέω εγώ.

Β’ Ομιλητής: Ρε αγόρι μου, εγώ…

Α’ Ομιλητής: Να σου ανεβάσει λίγο την πίεση.

Β’ Ομιλητής: Εγώ ξέρεις, την πρώτη φορά δεν σου είπα τίποτα, παρόλο που δεν έφταιγα εγώ, τώρα δεν το δέχομαι να ξανά πάθω την ίδια ζημιά, να καθαρίζω ντεπόζιτα, να πληρώνω το…

Α’ Ομιλητής: Όχι ρε, δεν θα καθαρίσεις το, θα το βγάλω εγώ το τέτοιο, αλλά…

Β’ Ομιλητής: Μμ…

Α’ Ομιλητής: Δεν είναι αυτό, πες του το, είναι καθαρό, πες του σκούρο.