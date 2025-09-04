Στο σφράγισμα τουλάχιστον 7 πρατηρίων προχώρησαν οι διωκτικές αρχές για το μεγάλο κύκλωμα λαθραίων και νοθευμένων καυσίμων που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Άλλα τρία βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Τα πρατήρια αυτά εντοπίζονται σε Άνω Λιόσια, Αγίους Αναργύρους, Καματερό, Άρτα, Λακωνία, Τρίκαλα. Εκεί κατέληγαν τα νοθευμένα καύσιμα, από τα οποία εφοδίαζαν τα οχήματά τους ανυποψίαστοι πολίτες. Η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του έτους, με την ΕΛ.ΑΣ. να έχει προχωρήσει σε 22 συλλήψεις. Μάλιστα, κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, περίπου 790.000 ευρώ, 154.037 λίτρα ναυτικού πετρελαίου, 88.760 λίτρα ελαίου, 3.500 λίτρα πετρελαίου κίνησης, λογισμικά σε πρατήρια βενζίνης που παρέμβαιναν στο σύστημα εισροών-εκροών κ.ά.

Στα πρατήρια υγρών καυσίμων που σφραγίστηκαν φέρονται να διακινήθηκαν παράνομα 1.340.354,05 λίτρα βενζίνης και 212.213,40 λίτρα διαλύτη. Μέσα από την παράνομη δραστηριότητά τους και συνεκτιμώντας τις ποσότητες λαθραίου και νοθευμένου καυσίμου που διακινήθηκαν, την αλλοίωση των μετρητικών διατάξεων στο σύστημα εισροών-εκροών σε ποσοστό της επιλογής τους, φέρονται να αποκόμισαν τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ. Μάλιστα, περίπου 800.000 ευρώ φαίνεται πως έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να προμηθεύονταν ποσότητες ναυτιλιακού πετρελαίου, χωρίς παραστατικά αγοράς, το οποίο διέθεταν στη συνέχεια με βυτιοφόρα οχήματα, στα σπίτια πολιτών που έκαναν παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης, επίσης χωρίς φορολογικά στοιχεία και σε χαμηλή τιμή, έτσι ώστε να προσελκύουν πελάτες.

Μέσα σε έναν μήνα από τις 19/06/2025 έως τις 18/07/2025 έλαβαν χώρα 29 τέτοιες παραγγελίες.

Η δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Σε δήλωσή του για την υπόθεση, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρει: «Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση μιας ακόμη ιδιαίτερα επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διακινούσε λαθραία και νοθευμένα καύσιμα, εξαπατώντας τόσο τους καταναλωτές, όσο και το Δημόσιο.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει μεγάλη σημασία, καθώς αποκαλύπτει πρακτικές που πλήττουν ευθέως το εισόδημα των πολιτών, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην αγορά και στερούν από το κράτος πολύτιμους πόρους.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει με επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα τον αγώνα ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα, προστατεύοντας την κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον».