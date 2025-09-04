Λίγο πριν την εμφάνισή του στο δικαστήριο για την υπόθεση κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, ο Πάτερ Αντώνιος βρήκε καταφύγιο στο Άγιο Όρος, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Power Talk στον ΣΚΑΪ.

Η εκπομπή παρουσίασε βίντεο όπου ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου συμμετέχει σε ιερές ακολουθίες στο Άγιο Όρος, με υλικό που προέρχεται από την Τρίτη και την Τετάρτη.

Όπως μετέδωσε ο Ανδρέας Καραγιάννης, ο Πάτερ Αντώνιος μετέβη στο Περιβόλι της Παναγίας με προσευχητική και προσκυνηματική διάθεση, ενόψει των δικών που θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες. Ο εκδότης του ekklisiaonline πρόσθεσε ότι ο ίδιος επιδιώκει να αντλήσει δύναμη για τις δύσκολες στιγμές που αναμένονται το επόμενο διάστημα.