Ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης βρίσκονται δεκάδες ηλικιωμένοι ομογενείς από τη Γεωργία που κατηγορούνται ότι λάμβαναν ή επιχείρησαν να λάβουν με πλαστές βεβαιώσεις επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα από τον Οργανισμό Προνομιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Η υπόθεση είχε κριθεί τον περασμένο Μάρτιο, όταν το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, κατόπιν πολύμηνης ακροαματικής διαδικασίας, έκρινε ένοχους περισσότερους από 35 κατηγορούμενους ηλικιωμένους (άνδρες και γυναίκες), στους οποίους επέβαλε ποινές φυλάκισης 14 έως 28 μηνών, με 3ετή αναστολή. Δεκάδες ακόμη είχαν καταστεί κατηγορούμενοι και αθωώθηκαν με την ίδια απόφαση- ενώ για κάποιους έπαυσε η δίωξη λόγω θανάτου.

Κατόπιν έφεσης εισαγγελέα, η οποία αφορούσε το σκέλος των αθωώσεων και της χορήγησης ελαφρυντικού σε όσους κρίθηκαν ένοχοι, η υπόθεση θα κριθεί εκ νέου από μηδενική βάση, από ανώτερο δικαστήριο- εν προκειμένω το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Μετά από αναβολή που δόθηκε, η δίκη προσδιορίστηκε για τον προσεχή Οκτώβριο.

Επιδόματα άνω των 200 ευρώ

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, τις πράξεις της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και σε απόπειρα, της χρήσης πλαστού εγγράφου και της απάτης. Όσοι είχαν καταδικαστεί τον περασμένο Μάρτιο είχαν ασκήσει με τη σειρά τους εφέσεις. Βασική γραμμή υπεράσπισης των κατηγορουμένων ήταν ότι τελούσαν σε πλάνη κι ότι εξαπατήθηκαν και οι ίδιοι από ανθρώπους που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα προσκόμιζαν πλαστά έγγραφα, μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, που δήθεν είχαν εκδοθεί από το υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας της Γεωργίας, βεβαιώνοντας ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συνταξιοδοτικού Τομέα της συγκεκριμένης χώρας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας και κανένα άλλο επίδομα.

Οι πράξεις φαίνεται να τελέστηκαν την περίοδο 2018/19, ενώ πολλοί εξ αυτών, κατά το κατηγορητήριο, κατάφεραν να πάρουν τα επίμαχα επιδόματα, άνω των 200 ευρώ/μηνιαίως, με το ύψος της απάτης να ξεπερνάει σε κάποιες περιπτώσεις τις 13.000 ευρώ. Ορισμένοι δεν κατάφεραν να γίνουν δικαιούχοι του επιδόματος, διότι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ζήτησαν έλεγχο γνησιότητας των βεβαιώσεων. Όλες οι περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο ελέγχθησαν από την ελληνική Πρεσβεία στην Τιφλίδα και διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά δεν είχαν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της Γεωργίας ούτε έφεραν την προβλεπόμενη σφραγίδα.

Πηγή: ΑΠΕ