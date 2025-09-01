Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ,μετά την απολογία του, ο 62χρονος κατηγορούμενος για την πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Τρίτη στην Παιανία, στον παράδρομο της Αττικής Oδού .

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη μια ημέρα αργότερα ενώ στη διάθεση των αρχών υπάρχει και βίντεο με τον 62χρονο να κινείται με mountain bike στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά. Ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από την Αλβανία, φέρεται να έβαλε φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει το σακίδιο πλάτης που έφερε το οποίο, τελικά ,εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το βίντεο – ντοκουμέντο άνοιξε το δρόμο για τη σύλληψη του 62χρονου καθώς θεωρείται στοιχείο κομβικής σημασίας.

Στο επίμαχο βίντεο, σύμφωνα με τις αρχές , καταγράφεται ο κατηγορούμενος ο οποίος κινείται με ποδήλατο κοντά στο σημείο λίγο πριν την εκδήλωση της φωτιάς. Λίγα λεπτά αργότερα, στο βίντεο διακρίνεται μαύρος καπνός στον ορίζοντα. Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται να αρνήθηκε όσα του αποδίδονται. Ο κατηγορούμενος , σύμφωνα με πληροφορίες , στην απολογία του ισχυρίστηκε πως σε καθημερινή βάση περνά από το επίμαχο σημείο.

«Κάθε μέρα περνάω από το σημείο γιατί μένει σε κοντινή απόσταση ο γιος μου. Έχω κάνει χειρουργείο και ο γιατρός μου είπε να πάρω ποδήλατο αντί για φυσικοθεραπεία. Δεν εχω βάλει τις φωτιές», εμφανίζεται να είπε ενώπιον της ανακρίτριας. Όταν δε κλήθηκε να εξηγήσει τους λόγους που το σακίδιο του εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από την εστία της πυρκαγιάς, ο 62χρονος φέρεται να ανέφερε ότι φοβήθηκε μήπως τον κατηγορήσουν για κλοπή και το πέταξε .

«Είχα κόψει κάποια σύκα και σταφύλια και φοβήθηκα μήπως με κατηγορήσουν για κλοπή, γι’αυτό πέταξα το σακίδιο πλάτης στον κάδο» φέρεται να είπε χαρακτηριστικά . Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου δεν έπεισαν με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προφυλάκιση του.